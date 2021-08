Prefeitura de Pelotas define projeto para instalação de cachorródromo

A cidade de Pelotas deve ganhar em breve o seu primeiro cachorródromo – um espaço próprio destinado à soltura de cães de forma segura. O projeto elaborado pela Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), foi apresentado e aprovado recentemente, em reunião realizada semanalmente pela Secretaria de Ações da Cidade (SAC).

O secretário de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaefer, explica que a ideia para instalação do Cachorródromo nasceu durante o desenvolvimento do projeto ‘Adote Uma Área Verde’, em uma análise de áreas verde para implementação de equipamentos públicos e da necessidade de melhor zonear os espaços e dar maior atenção à causa animal. “Pensamos na instalação de cachorródromos e houve um escritório de arquitetura que desenvolveu esse projeto de forma gratuita. Agora estamos em busca de parceiros privados para implementação desse modelo de estrutura”, explicou o titular da SQA.

A ideia inicial é de que o cachorródromo possa ser instalado em parte da praça localizada na avenida Dom Joaquim, no encontro com a avenida Figueiredo Mascarenhas. De acordo com o projeto inicial o local deverá ser equipado com alambrado, lixeiras, torneiras, iluminação, bancos, entre outros.