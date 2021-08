Venâncio Aires e Mato Leitão passam a integrar a Amvat

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) passa a contar com mais dois municípios filiados. A adesão de Venâncio Aires e Mato Leitão, que manifestaram interesse em integrar a entidade, foi aprovada por aclamação na assembleia geral realizada na sexta-feira (13) em Santa Clara do Sul. “A Amvat é exemplo de entidade organizada, que trabalha o crescimento dos municípios”, afirmou na ocasião o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas Daniel da Rosa. O município já participava da associação, e o retorno, segundo ele, é importante porque Venâncio Aires tem assuntos em comum com a região, como a concessão das rodovias e o turismo.

Mato Leitão também volta a fazer parte da Amvat, da qual era filiado desde sua emancipação. “Nosso pedido se justifica tendo em vista os temas de alta relevância macrorregional em discussão, assim como o engajamento no processo de desenvolvimento regional”, destacou o prefeito Carlos Alberto Bohn. Com estas adesões , a Amvat passa a contar com 38 municípios. Os novos filiados seguirão participando também da Associação do Vale do Rio Pardo (Amvarp).

O presidente da Amvat, prefeito Paulo Kohlrausch, disse que o ingresso das duas cidades engrandece e fortalece a entidade enquanto instituição que atua na defesa dos interesses municipais e regionais. “São dois municípios de referência na região”, enfatizou.