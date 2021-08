Candelária recebe a Chama da Pátria

Candelária recebeu nesta segunda-feira (16), às 10h, no Coreto da Praça Alberto Blanchardt da Silveira “o fogo simbólico da Pátria”, que surgiu de um grupo de patriotas gaúchos que buscavam em 1936 um símbolo que representasse o patriotismo do povo brasileiro, e desde então, a chama percorre todo o estado, através da Liga de Defesa Nacional, que este ano teve como tema nacional o Hino Nacional e como tema Estadual, A força Expedicionária Brasileira.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito Nestor Ellwanger, o Rim, o vice Cristiano Becker, o secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Flávio Kochenborger, do secretário de Administração, Jorge Mallmann que no evento representou todo o secretariado, do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Celso Gehres, do representante da Liga de Defesa Nacional, Claudio Scherer, da Brigada Militar, Sargento Mazzaro, da Diretora de Cultura, Alice Cardoso, dos representantes do Corpo de Bombeiros Voluntários, Arzélio Strassburger, Roy Joel e Josué, dos Escoteiros, Carlos Rodrigues e Ângela Durrewald, entre outros.

Após solenidades e hasteamento das bandeiras, o líder da Liga de Defesa Nacional entregou ao prefeito Rim um certificado como reconhecimento de participação do Município em receber a chama da Pátria. Em seguida, Scherer passou ao prefeito Rim a chama da pátria, o qual imediatamente transferiu para o Sargento Mazzaro, representante da Brigada Militar, que irá abrigar a centelha até o dia 1º e setembro, quando o prefeito novamente receberá a chama que será depositada na pira na Praça Alberto Blanchardt, e que vai permanecer até o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil.

Ao final da cerimônia, o Pelotão Mirim da Brigada Militar entoou o Hino Riograndense, regidos pelo sempre competente maestro Francisco Veloso.