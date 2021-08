Ampliação de unidade fabril na penitenciária de Arroio dos Ratos prevê a abertura de 200 vagas de trabalho prisional

Estão em discussões os aspectos finais do projeto de construção de uma unidade fabril dentro da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos (Pear). Com o empreendimento, devem ser criadas 200 vagas de trabalho para apenados.

O pavilhão terá cerca de 7 mil metros quadrados (m2) de área produtiva industrial. A Stardream Colchões, com matriz em Novo Hamburgo, já tem uma filial na penitenciária, onde emprega 20 apenados. A ampliação ocorre pelo potencial encontrado no local e pela qualidade dos produtos.

“Só tenho resultados positivos quanto à dedicação dos apenados. Eles se preocupam muito com a qualidade dos colchões. É o início de um dos maiores projetos do país voltado à mão de obra prisional. Tenho certeza que estamos plantando uma semente de onde nascerá uma árvore que dará muitos frutos”, disse o empresário Tiago Matos, proprietário da empresa.

De forma inovadora no sistema prisional brasileiro, poderão ser feitos no mesmo espaço, com a ampliação, todos os processos da linha produtiva, desde a espumação química, até a produção dos colchões e confecção de camas e cabeceiras.

O superintendente da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), José Giovani Rodrigues de Souza, enfatizou a relevância desse projeto de grande dimensão, que será referência em trabalho prisional tanto para o RS como para o Brasil.

“Temos uma expectativa muito positiva com a implantação desse pavilhão de trabalho, que possibilitará para 200 pessoas privadas de liberdade uma perspectiva de capacitação e profissionalização. Também é uma forma de inclusão social, trazendo dignidade a essas pessoas, que certamente sairão do sistema prisional mais preparadas para retomar a vida na comunidade”, disse.

Giovani acrescentou que é um grande empreendimento para a região carbonífera, pois, além da mão de obra prisional, poderá trazer empregos indiretos para o município de Arroio dos Ratos.