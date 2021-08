Taquara recebe o Fogo Simbólico da Pátria

As comemorações pelo feriado de 7 de Setembro, data que marca a Proclamação da República de 1822, iniciaram nesta segunda-feira (16) em Taquara, com a chegada do Fogo Simbólico da Pátria no Corpo de Bombeiros do Município. A chama recebida pela prefeita Sirlei Silveira ficará acesa até 1º de setembro no quartel e depois seguirá, com a Corrida do Fogo Simbólico, para Praça Marechal Deodoro, para as atividades cívicas de hasteamento e arriamento da bandeira nacional.

A chama chegou escoltada pela Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, coordenada no eixo Região Metropolitana e representada pelo diretor institucional da Liga da Defesa Nacional, César Valmor Cordeiro. “O fogo nos faz refletir sobre nosso papel na construção de uma comunidade unida, que preserve valores e reconheça a importância de todos para a democracia”, destacou a prefeita.

Neste ano, o tema da 84ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria é o Hino Nacional Brasileiro. O tema estadual é a Força Expedicionária Brasileira e a participação dos gaúchos na Segunda Guerra Mundial. Em nível municipal, o tema é “Identidade e Pertencimento: uma educação para todos”. “Civismo é olhar para o outro, com boas práticas, desde as mais pequenas até as maiores. Que a chegada do fogo possa nos fazer pensar sobre o respeito ao outro, o respeito à pátria, que é nossa cidade, nosso Estado e nosso País”, destacou a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira.

O ato contou com a participação da Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, do bairro Eldorado. Também estiveram presentes o comandante dos Bombeiros de Taquara, capitão David Pereira Dias, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Matheus Modler, e representantes da Liga Nacional.