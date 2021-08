Parobé realizará a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 18 de agosto

A Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, realizará no dia 18 de agosto a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento ocorre das 8h30 às 17h, na Câmara de Vereadores. A comunidade poderá ter acesso às palestras, que ocorrem na parte da manhã, pelo Facebook da Câmara de Vereadores.





Com o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com Financiamento Público, Para Enfrentar as Desigualdades e Garantir Proteção Social”, o evento tem como objetivo debater os principais desafios e propor novas diretrizes a serem implementadas pelos órgãos governamentais e não governamentais acerca das Políticas Públicas da Assistência Social, como intuito de fazer uma análise objetiva e concreta do impacto das medidas recentes na consolidação do SUAS nos Municípios.