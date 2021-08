Prefeitura de Santa Maria dá início ao processo eleitoral para o Conselho Gestor do Shopping Popular

A Prefeitura de Santa Maria apresentou, na manhã desta segunda-feira (16), o edital de convocação para eleição do Conselho Gestor do Shopping Independência. O chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Jeferson Nunes, foi até o local, que fica junto à Praça Saldanha Marinho, no Bairro Centro, e fez a leitura do documento. O ato foi acompanhado pelo gerente Rafael Rodriguez, da CPC Administradora, empresa concessionária que gerencia o shopping, e pelos comerciantes Valdir Medeiros de Mello e Denise Peres, integrantes do atual Conselho Gestor.





O edital é interno. Através dele, os camelôs, artesãos e ambulantes que trabalham no Shopping Popular poderão lançar candidatura. A inscrição será realizada em 16 de setembro de 2021, das 9h às 15h, no gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que funciona na sede do Centro Administrativo Municipal, na Rua Venâncio Aires. Comerciantes que estejam inadimplentes, que tenham processo administrativo aberto em seu nome ou que tenham sofrido qualquer tipo de aviso verbal, advertência e notificação no prazo inferior a 180 dias não poderão concorrer às vagas no Conselho Gestor.





Podem votar o detentor do direito de permissão do uso do espaço (da banca) e, na ausência do titular, o auxiliar que estiver devidamente inscrito junto à empresa administradora. A eleição ocorrerá em 24 de setembro de 2021, das 9h às 18h, no terceiro andar do Shopping Independência. A apuração dos votos ocorrerá no mesmo dia. Será permitida campanha durante o funcionamento do shopping apenas nos dias 21 e 22 de setembro.





O Conselho Gestor é composto por nove cadeiras: três da Prefeitura e três da empresa concessionária (ocupadas por integrantes indicados, sem eleição) e três dos comerciantes (uma para camelô, uma para artesão e uma para ambulante).