Centelha da 84ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria 2021 chega a Lajeado

Iniciando as comemorações cívicas alusivas à Semana da Pátria em 2021, o Município de Lajeado recebeu nesta segunda-feira (16), a Centelha da Octogésima Quarta (84ª) Corrida do Fogo Simbólico da Pátria 2021. Trazido pela Liga da Defesa Nacional (LDN) do Rio Grande do Sul, um dos símbolos da Semana da Pátria foi conduzido pelas principais ruas da cidade e recepcionado em cerimônia junto ao Corpo de Bombeiros.





O símbolo chegou ao município trazido por um grupo liderado pelo representante da Liga da Defesa Nacional (LDN), Coronel Ataíde Moraes Rodrigues. Após entregar a centelha ao Secretário de Segurança Pública (Sesp), Paulo Locatelli, o coronel Rodrigues fez uma singela homenagem ao Hino de Lajeado, fazendo também referência à participação dos gaúchos na Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a 2ª Guerra Mundial. Representante do município, Locatelli acendeu a pira com a centelha do fogo simbólico e se pronunciou em nome do município.





“Estamos muito felizes e bastante orgulhosos de estar recebendo o fogo simbólico em Lajeado, o calor da chama do fogo simbólico transmite a mensagem de preservação do patriotismo”, disse Locatelli.





A corrida do Fogo Simbólico acontece tradicionalmente há 84 anos no Rio Grande do Sul. Em 2021, os temas nacional e regional foram mantidos iguais aos abordados em 2020. O tema nacional do evento é o Hino Nacional Brasileiro, e o tema regional é a participação dos gaúchos na 2° Guerra Mundial. O grupo da Liga da Defesa Nacional, Eixo Norte, percorrerá 2,5 mil quilômetros entre os dias 16 e 20 de agosto levando a centelha do fogo simbólico para 30 municípios do Estado. Até o final da Semana da Pátria, o Fogo Simbólico permanecerá aceso em uma pira no quartel do Corpo de Bombeiros.