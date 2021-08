Fogo Simbólico chega a Estrela

Uma longa tradição gaúcha, não realizada publicamente no ano passado em razão da Covid, voltou a marcar história em Estrela na manhã desta segunda-feira (16). A 84ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria deu sua parada no município, onde uma cerimônia realizada em frente a Praça da Matriz, no Centro, marcou a apresentação da Centelha do Fogo Simbólico e o acendimento da Pira Provisória, um capítulo especial nos festejos do Dia da Independência do Brasil. O Desfile de 7 de Setembro não será realizado neste ano.

O ato, além de autoridades municipais e convidados, contou com a presença de alunos de turmas convidadas das três redes de ensino. Além do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, comandado por estudantes das mesmas, foi realizada a apresentação da Centelha e o posterior acendimento da Pira Provisória. O Grupo de Escaletas do Núcleo Cultural de Estrela, coordenado pela Professora Zuleica Rambo, e a Banda Municipal, executaram os três hinos. Uma explicação histórica, por parte do Coronel da Reserva Remunerada, Ataíde Moraes Rodrigues, referente à tradição Corrida do Fogo Simbólico, completou o cerimonial. O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, resumiu a importância do momento. “Este ato ocorre no coração da cidade, diante destes jovens alunos e seus professores. Melhor lugar e testemunhas não há para recebermos esse fogo simbólico. Aqui está a esperança, aqui está a fé. Aqui projetamos o futuro, mas já aqui fazemos o presente na tarefa de, com boas relações, mantermos a ordem para que possamos caminharmos juntos rumo ao maior desenvolvimento de nosso município, Estado e País.”

O ato simbólico, que visa reforçar o patriotismo e incentivar a prática do civismo nos cidadãos brasileiros, difundir o culto aos símbolos nacionais, a cultura e a História do Brasil, nasceu de forma especial no Rio Grande do Sul em 1938, a partir da iniciativa de um grupo de patriotistas gaúchos que procurava um símbolo que representasse o ardor cívico do povo brasileiro. A escolha recaiu sobre o fogo, elemento cuja descoberta deu início a evolução do homem, e desde então, todos os anos, por ocasião das comemorações da independência, realiza-se a cerimônia do Fogo Simbólico, como ato de abertura da semana da Pátria, prestando um culto à Pátria e procurando manter viva no povo gaúcho e brasileiro e, principalmente nos jovens, a chama que alimenta os valores espirituais da nacionalidade. Em 2021, os temas nacional e regional foram mantidos iguais aos abordados em 2020, respectivamente o Hino Nacional Brasileiro e a participação dos gaúchos na 2ª Guerra Mundial.