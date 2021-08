Pelotas requalifica trecho com paralelepípedos da Gonçalves Chaves

A Prefeitura de Pelotas iniciou, nesta segunda-feira (16), a requalificação de trecho da rua Gonçalves Chaves, no Centro da cidade. Além da recuperação do calçamento de paralelepípedos da via, a equipe da Secretaria de Obras e Pavimentação (Smop) também realizou a limpeza da área, a fim de melhorar a mobilidade urbana e proporcionar segurança para quem transita pela região. O trabalho é executado pelos reeducandos do projeto Mão de Obra Prisional.

De acordo com o titular da Smop, Giovan Peres, a restauração do trecho, que fica ao lado do Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, não tem data de término prevista.