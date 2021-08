Santa Clara do Sul abre inscrições para contratação temporária de profissionais da saúde

A administração municipal comunica que estão abertas as inscrições para contratação administrativa temporária de terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social e profissional de Educação Física na Saúde. As contratações mediante processo seletivo simplificado serão para atender a demanda do programa Santa Clara + Feliz.

Interessados podem se inscrever até às 17h de quarta-feira, dia 18, através do link https://santaclaradosul.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=12 ou diretamente no Centro Administrativo, das 8h30 às 11h30min e das 13h30 às 16h.

Os candidatos devem ter Ensino Superior completo, com habilitação nas áreas anunciadas, conforme critérios detalhados nos editais publicados, onde também constam informações referentes a cargas horárias e remunerações. Mais informações pelo fone (51) 3782 2250.