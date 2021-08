Meio Ambiente de Caxias do Sul altera horário de atendimento telefônico

A partir desta terça-feira (17), o atendimento telefônico na Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul será feito das 9h às 16h pelo número (54) 3901.1445. A nova central opera por meio de distribuição automática das oito linhas disponíveis. No momento, apenas uma segue inoperante e está sob assistência técnica da OI, operadora responsável. Caso haja o endereçamento para linha inativa, o contribuinte deve retornar a ligação. A secretaria também informa que, em momentos de pico, pode ocorrer que a ligação não se complete. Neste caso, o sistema informa que todos os números estão ocupados.