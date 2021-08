Ivoti abre processo seletivo para contratação de professor de educação artística e língua alemã

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 06/2021, visando a contratação temporária de professor de educação artística e língua alemã. As inscrições são feitas exclusivamente via internet até o dia 19 de agosto pelo site www.ivoti.rs.gov.br.

No site, o candidato deverá selecionar o menu "Abertura e Consulta de Protocolo", escolher a opção "Abertura de Protocolo", preencher os campos "CPF" e "senha", e clicar em "entrar".

Caso não possua senha de acesso para realização da inscrição, o candidato deverá solicitá-la até às 10 horas do dia 19 de agosto de 2021 através do menu “solicitar senha”, preencher os campos do cadastro e aguardar o envio da senha por e-mail cadastrado.

Após a conclusão da etapa anterior, o candidato deverá solicitar a abertura de protocolo, preencher os campos de identificação, e, no menu "Assunto", escolher a opção "Processo Seletivo Simplificado n° 06/2021", anexar os documentos, e clicar em enviar. O candidato deverá anexar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, no protocolo da inscrição.