REFIS do Samae arrecada cerca de R$700 mil nos primeiros três meses de programa

O Programa de Recuperação Fiscal 2021 (REFIS) do Serviço Autônomo Municipal de Caxias do Sul (Samae) arrecadou, entre os meses de maio e julho, R$ 692.126,61, sendo R$447.246,47 correspondentes aos pagamentos à vista e R$205.789,26 do valor pago das negociações em aberto, que totalizam R$ 3.312.033,65.





O REFIS é uma oportunidade para negociar pendências com até 100% de desconto sobre juros e multas, no pagamento à vista. Em caso de parcelamento, os abatimentos variam de 20% a 85%, dependendo do número de parcelas escolhidas, a qual pode variar de 12 a 60 vezes. O usuário também pode optar por parcelar em até 120 vezes, porém, nessa modalidade, não haverá descontos.





O boleto para quitar dívidas pode ser emitido por meio da plataforma de WhatsApp (54) 99180-0893. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é o 115, plantão 24 horas. O REFIS tem vigência até 31 de outubro de 2021.