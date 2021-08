V Semana do Patrimônio Cultural inicia dia 17 de agosto

A programação da V Semana do Patrimônio Cultural de São Leopoldo inicia nesta terça-feira (17), data em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. A primeira atividade será o lançamento do vídeo comemorativo de cinco anos do Sistema Integrado Municipal de Museus e Espaços de Memórias (Simmem), às 15h, na página da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (facebook.com/culturasaoleopoldo).

A segunda atividade do dia será a apresentação do Memorial das Vítimas da Covid-19, às 18h, com transmissão pelo canal do Youtube (youtube.com/channel/UCwWt3oME4RK19b3IXWos2rw) e página no Facebook da Câmara de Vereadores (facebook.com/CMSaoLeopoldo).

A V Semana do Patrimônio Cultural é uma realização da Prefeitura de São Leopoldo, por intermédio da Secult e Simmem. A programação tem com o tema “Patrimônio e Trajetórias Culturais: Memórias Vivas”, em formato híbrido. As atividades presenciais e virtuais serão realizadas até o dia 23 de agosto.

O Simmem é uma rede que vincula museus e espaços de memória, busca articular ações e desenvolver políticas públicas voltadas à defesa do patrimônio cultural, integrando profissionais e instituições de memória, realizando formações, debatendo políticas e fortalecendo o setor.