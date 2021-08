Inscrições abertas para a Equipe Municipal de Atletismo de Ivoti

Estão abertas as inscrições para participar da Equipe Municipal de Atletismo de Ivoti. As vagas são para os alunos das escolas públicas do Município nascidos nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.





A seletiva para integrar a Equipe ocorrerá na pista do Instituto Ivoti nos dias 21, às 15h10 e 25, às 8h10. Os treinos para os selecionados devem ocorrer em dois turnos, manhã e tarde: quartas-feiras, das 8h10 às 9h e sextas-feiras das 9h às 9h50 e, às segundas e sextas-feiras, das 15h10 às 16h. Informações podem ser obtidas através do telefone 3563.8600 ou e-mail institutoivoti.com.br.