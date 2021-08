Falece o secretário municipal Hélio Costa de Oliveira em Santo Ângelo

O secretário municipal de Governo e Relações Institucionais de Santo Ângelo, Hélio Costa de Oliveira, faleceu por volta das 6h desta segunda-feira (16) ao sofrer um infarto no Hospital Regional Unimed Missões.

Pessoa de vasto relacionamento na comunidade, com atuação destacada no meio político, esportivo e empresarial, Hélio Costa foi contaminado pela Covid-19 há duas semanas e estava internado no Hospital Unimed.

Hélio Costa de Oliveira, 67 anos, era bacharel em Ciências Contábeis, atuou no meio esportivo tendo destaque como dirigente do Olympia no futsal e da SER Santo Ângelo no futebol de campo, onde ainda foi treinador do time profissional em 2004. Na política, foi eleito vereador em 1992 e reeleito em 2000. No Executivo municipal, foi secretário de administração durante os dois mandatos do ex-prefeito Eduardo Loureiro e na primeira gestão do prefeito Jacques Barbosa. Neste ano, assumiu a recém criada Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais. Foi ainda presidente do PDT de Santo Ângelo. E no meio empresarial era diretor do Trilegal.

O prefeito Jacques Barbosa decretou luto oficial por três dias e ponto facultativo nesta segunda-feira (16).