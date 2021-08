Bom Jesus é destaque em avaliação do TCE sobre transparência da vacinação contra a Covid-19

Bom Jesus apresentou a melhor posição entre os municípios da região em um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) sobre transparência da vacinação contra a Covid-19. Os resultados preliminares da avaliação revelam o percentual médio de atendimentos dos 11 critérios avaliados pelo TCE-RS. Foram ao todo 29 perguntas elaboradas com base em cada um dos critérios. Para cada uma, foi atribuído um valor, de acordo com a relevância do tema analisado. Sites/portais institucionais de transparência dos municípios foram avaliados de 19 de julho à 09 de agosto. Uma escala de 0 à 10 foi estabelecida. Quanto mais critérios atendidos, melhor a nota. Bom Jesus obteve a nota 5,2. A média no Estado foi 3,4.

O site da prefeitura de Bom Jesus disponibiliza já na capa um banner que remete a todas as informações sobre a pandemia com o título “Informações sobre coronavírus”. Além dos decretos editados pela administração neste período, há os boletins epidemiológicos diários e as notícias sobre a situação da pandemia no município. No mesmo espaço há um detalhamento dos recursos recebidos e aplicados. Há uma seção específica sobre a vacinação contra a Covid-19 (área avaliada pelos auditores do TCE-RS), que disponibiliza a ordem dos grupos prioritários, destaque da faixa etária vigente, estimativa de pessoas a serem vacinadas, doses recebidas e aplicadas com identificação do fabricante, canais de denúncias entre outros dados. O endereço é www.bomjesus.rs.gov/vacinacao

A secretária Municipal de Saúde Renata Zamban, observa que além disso é feita uma mobilização da comunidade através de notas na rádio local, e com carro de som na ruas nos dias de vacinação. “A comunidade tem dado uma boa resposta indo se vacinar, o que permite estarmos já na faixa etária dos 20 anos”. Para a prefeita Lucila Maggi, o resultado dessa avaliação do TCE colocando Bom Jesus em destaque na região, revela o esforço da administração em atender da melhor forma possível às determinações dos órgãos competentes, pois, no final a população é que acaba sendo beneficiada. “Tenho dito sistematicamente que a transparência é, e será uma das marcas fortes do nosso governo”. A secretária Renata Zamban, destaca que aqueles critérios que o município não obteve bom desempenho, terão atenção especial para correção, visando a próxima avaliação do TCE-RS.