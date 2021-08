Campeonato Gaúcho Indoor de Tiro com Arco teve sua última etapa realizada em Taquara

Foi realizada neste domingo (15) a última etapa da temporada de 2021 do Campeonato Gaúcho Indoor de Tiro com Arco, no ginásio do Parque do Trabalhador, em Taquara. A competição é realizada pela Federação Gaúcha de Arco e Flecha (FeGAF), e contou com o apoio da Prefeitura de Taquara, do Serviço Social do Comércio (Sesc), e da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

A etapa derradeira definiu os campeões estaduais deste ano na modalidade – dividida em duas divisões, chamadas de recurvo e composto, tanto do masculino quanto do feminino. Além disso, houve a divisão por faixa etária da competição, nas divisões infantil, cadete, juvenil, adulto, adulto paralímpico e master. Foram cinco etapas realizadas pelo Campeonato Gaúcho Indoor de Tiro com Arco deste ano, todas elas em Taquara. Os campeões foram definidos de acordo com a pontuação somada de cada etapa. “A edição de 2021 é uma retomada da nossa competição, que foi impossibilitada de ocorrer normalmente no ano passado em razão da pandemia. Ficamos muito felizes com o retorno das etapas,” destaca o presidente da FeGAF, Vander Minossi.

O dirigente completa que a realização do torneio foi permitida graças ao apoio da Prefeitura de Taquara. “A parceria que tivemos com o Município foi fundamental para darmos continuidade à nossa modalidade, pois o resultado de nossos atletas também impacta no ranking nacional, promovido pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco).”

Para o diretor de Esportes de Taquara, Joel Dutra, receber a modalidade reforça a importância do apoio da Administração Municipal às modalidades esportivas. “Nós buscamos dar incentivo a todos os esportes. Foi muito legal recebermos o campeonato estadual da modalidade, até para conhecermos mais sobre a disciplina e concentração dos atletas. É um esporte olímpico de alta qualidade técnica”, frisa.

Títulos e recordes

A arqueira Ellen Zwick Ely se tornou campeã gaúcha na categoria Recurvo Feminino Master, para atletas acima de 50 anos. Ela, que no ano passado conquistou o título brasileiro na mesma modalidade, conquistou o título neste domingo com quebra do recorde estadual, anotando 503 pontos (sendo 600 a pontuação máxima). “É muito gratificante esta conquista do título estadual. Não sou uma atleta que vem da base do esporte, e ser campeã do Rio Grande do Sul me deixa muito feliz”, celebra.

Também campeão com recorde, o arqueiro Reinaldo Charão completou sua participação do Campeonato Gaúcho Indoor de Tiro com Arco com dois títulos. Ele foi o melhor nas categorias Composto Masculino Adulto Paralímpico e Composto Masculino Adulto, quebrando o recorde estadual em ambas as modalidades, com 559 pontos. “Já tinha sido campeão estadual em 2019 e 2020. Neste ano, além do tricampeonato, veio o título paralímpico, que foi disputado pela primeira vez em 2021. As conquistas são motivadoras para as próximas competições, pois é essencial manter o alto nível para chegar na Seleção Paralímpica da Modalidade”, expressa.

Veja abaixo a lista de vencedores do Campeonato Gaúcho Indoor de Tiro com Arco

Composto Feminino Cadete

1º - Maryanna Sist Reck

Composto Feminino Adulto

1º - Alexandra Cardoso

Composto Masculino Cadete

1º - Douglas Allgayer

Composto Masculino Adulto

1º - Reinaldo Charão

2º - Vander Minossi

3º - Edegar Reck

Composto Masculino Adulto Paralímpico

1º - Reinaldo Charão

Recurvo Feminino Cadete

1º - Vitoria Machado

Recurvo Feminino Master

1º - Ellen Zwick Ely

Recurvo Masculino Infantil

1º - Luis Eduardo Barbosa

2º - João Victor dos Santos

Recurvo Masculino Cadete

1º - Lorenzo Bortolotto

2º - Cauã da Rosa Lopes

3º - Marcus Vinícius Wolf

Recurvo Masculino Juvenil

1º - Tiago Porto Rosa

2º - Rafael de Lima Roxo

3º - Felipe Ávila

Recurvo Masculino Adulto

1º - Matheus Ely

2º - Jorge Bernardo

3º - Alfrildo Senna

Recurvo Masculino Master

1º - Gustavo Toigo