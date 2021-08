Primeiro semestre de 2021 fecha com 1,7 mil vagas positivas de emprego em Bento Gonçalves

Bento Gonçalves encerrou o primeiro semestre de 2021 com saldo positivo de 1.731 empregos, estabelecendo a nona melhor marca no Rio Grande do Sul e a segunda melhor da Serra, onde ficou atrás apenas de Caxias do Sul (5,8 mil). A indústria e os serviços foram os setores que mais contribuíram para o atingimento da cifra, com 947 e 496 vagas de saldo, respectivamente. Nos primeiros seis meses do ano, a única marca negativa entre admitidos e demitidos ocorreu em março (-90).

Em junho, mostram os dados do Novo Caged, Bento Gonçalves registrou a criação de 129 postos de trabalho, comprovando a retomada do crescimento da economia. O boletim do Observatório da Economia (OECON) aponta o setor de serviços, com um saldo de 125 vagas, como o principal fiador dessa performance. "As atividades associadas ao turismo foram as maiores responsáveis, principalmente nos segmentos de alojamento (+33) e alimentação (+23)", observa o professor da Universidade de Caxias do Sul Fabiano Larentis, também membro do OECON.

Apesar dos números positivos, o boletim Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) apontou retração nos setores de comércio e da construção civil em junho. Cada um registrou, respectivamente, saldo negativo de -29 e -15. Já a indústria somou 48 novos postos de trabalho.

Na comparação mensal entre os anos 2020 e 2021 da evolução do emprego formal, o OECON registra estabilidade nos dados a partir de fevereiro deste ano (46.454), com pequena queda em março (46.364) e retomada do crescimento a partir de abril (46.408), alcançado em junho (46.872) o maior número da série. "Evidencia-se, mais uma vez, a recuperação ocorrida durante o período da pandemia. O volume de junho deste ano é 7,9% superior ao mesmo mês de 2020 (43.443), o mais crítico da pandemia", diz Larentis.