Ponte entre Candelária e Vale do Sol é inaugurada

As prefeituras de Candelária e Vale do Sol inauguraram na ultima sexta-feira (13) a nova ponte pênsil que liga a região da Rebentona, em Candelária, a região do Faxinal de Dentro, na Prainha do Vale do Sol.

A ponte conta com aproximadamente 120 metros, contou com a elaboração do projeto e a execução da obra, ficou por conta do município de Candelária, através da Secretaria Municipal de Obras, chefiada pelo secretário Marlon Wohlenberg. O licenciamento, maquinário, auxílio de mão de obra e material no valor de aproximadamente R$ 50 mil, a cargo do município de Vale do Sol.

Os prefeitos de Candelária e Vale do Sol, Nestor Ellwanger e Maiquel Silva, respectivamente, e os vice-prefeitos Cristiano Becker e José dos Santos, além do secretário de Obras de Candelária, Marlon Wohlenberg e Paulo Brandt de Vale do Sol, e vereadores Cesar Pohlmann e Pedro Moraes, de Candelária e demais autoridades prestigiaram a inauguração da ponte.

O prefeito Rim destacou a importância da obra, “que beneficia moradores das duas localidades, que trabalham de um lado ou de outro, ou mesmo tem parentes e amigos que visitam”, classificando a obra como exemplar.

O prefeito Maiquel salientou “do trabalho em conjunto realizado pelo bem de toda a população, de Candelária e do Vale do Sol" declarou.