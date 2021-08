Auxílio emergencial de Pelotas vai distribuir R$ 800,00 a mulheres

O projeto de lei que cria o auxílio emergencial de Pelotas foi sancionado pela prefeita Paula Mascarenhas na sexta-feira (13). Depois de tramitar por 10 dias no Legislativo, a matéria recebeu duas emendas, ampliando o valor para R$ 800,00 e dividindo o pagamento em quatro parcelas mensais de R$ 200,00.

O projeto visa contemplar cerca de 1.500 mulheres em condição de pobreza e vulnerabilidade. Para isso, será receber o benefício, é preciso atender aos seguintes critérios: ser residente no município de Pelotas; ter inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), categorizada como família em situação de pobreza e ou extrema pobreza, compreendendo a renda familiar mensal per capita de até R$ 178,00 mensais; ser mulher responsável pela unidade familiar; não ser beneficiária do Bolsa Família; não ter recebido o auxílio emergencial federal; e não ser beneficiária de seguro-desemprego ou receber benefícios previdenciários de qualquer natureza.

Ainda conforme o projeto, será dispensado o requisito de ser responsável pela unidade familiar, no caso de se tratar de mulher vítima de violência doméstica e familiar, desde que comprovada por meio de medida protetiva ativa aplicada nos últimos 12 meses. A secretaria de Assistência Social do município será responsável pela gestão e operacionalização do auxílio emergencial. Também fica dispensada a necessidade de inscrição do CadÚnico, se a mulher perdeu o vínculo formal de emprego nos últimos 12 meses, atendendo sempre aos demais critérios.