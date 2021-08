Prefeito e vice de Santa Cecília do Sul têm mandatos cassados pela Justiça

A Justiça Eleitoral decidiu pela cassação dos mandatos do prefeito de Santa Cecília do Sul, João Sirineu Pelissaro (PDT), e do vice, Leonardo Panisson, por prática de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2020. A sentença, impôs também uma multa e declarou os investigados inelegíveis por oito anos. Por fim, determinou que uma nova eleição seja marcada no município, assim que se esgotarem os recursos.

Na ação, assinada pelo promotor de Justiça Eleitoral Marcio Schenato, a chapa da coligação "Santa Cecília no Bom Caminho" praticou abuso de poder econômico, compra de votos em dinheiro e promessa de empregos através de cabos eleitorais. Na investigação, foram coletadas provas testemunhais, gravações telefônicas e conversas realizadas através do aplicativo WhatsApp, que comprovam as irregularidades.