Supermercado de Canoas é notificado pelo Procon por vender carne sem validade

O Procon de Canoas fiscalizou e notificou mais um supermercado depois de receber denúncias sobre carne sem validade e com mau cheiro. A ação aconteceu em um estabelecimento do bairro Marechal Rondon, em conjunto com a Vigilância Sanitária. O nome do estabelecimento não foi divulgado pela prefeitura.

De acordo com a diretora do Procon, Taís Marques, em amostragem aleatória foram identificadas 81 unidades de produtos vencidos e itens impróprios para consumo. Os produtos foram descartados no local. A Vigilância Sanitária não encontrou nenhuma irregularidade na carne, motivo da denúncia.

"O estabelecimento fiscalizado estava expondo e comercializando produtos com prazo de validade vencido e/ou deteriorados, produtos estes que apresentam riscos à saúde do consumidor, bem como encontram-se em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, infringindo a legislação consumerista", destaca Taís.