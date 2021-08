Projeto vai discutir revitalização de praças na cidade de Colinas

A Univates, por meio de seu Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, firmou mais uma parceria com a prefeitura de Colinas. A cidade, que é reconhecida como "Cidade-Jardim" procurou a universidade em busca de mais qualificação para as praças do município.

Uma forma de viabilizar a parceria e, ao mesmo tempo, envolver os estudantes de graduação em uma situação real foi a promoção de um concurso de ideias para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo com o objetivo de identificar as potencialidades de cada um dos espaços públicos do município. As áreas escolhidas para o concurso são a Praça dos Pássaros, a Praça da Entrada e a Praça Zoo Vegetal (Eldo Schöller).

Ao longo de agosto, a Univates e a prefeitura de Colinas irão realizar consulta à comunidade buscando identificar as principais atividades e a potencialidades de cada uma das praças da cidade. Entendeu-se que a participação da comunidade no processo é importante, pois as respostas dos colinenses servirão como informação de base para a proposta do concurso de ideias direcionado aos estudantes da Univates.

O concurso, cujo edital será lançado aos estudantes em breve, vai promover a criatividade entre os acadêmicos."As praças são elementos fundamentais da cidade, pois são o símbolo do espaço público. Ou seja, são áreas para convivência, troca, exercício da democracia e também para descanso e contato com a natureza. Mais do que isso, acredita-se que as praças têm potencial de reforçar a imagem do município como 'Cidade-Jardim', explicitando muitos dos elementos positivos de Colinas", comenta o professor Marcelo Arioli Heck, coordenador do concurso.