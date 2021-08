MPT faz acordo com empresa que atua em Venâncio Aires

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) firmou acordo com uma das maiores empresas fumageiras de atuação no país, a Continental Tobaccos Aliance (CTA) S.A. Pelo termo de compromisso, assinado esta semana, a empresa assume obrigações de adotar uma série de medidas de conscientização e fiscalização de seus produtores associados e integrados para o combate ao trabalho infantil e às condições indignas de trabalho no setor.

O documento estabelece disposições válidas nos três estados da região Sul, e seu cumprimento será fiscalizado pela unidade do MPT em Santa Cruz do Sul. O compromisso foi celebrado depois de tratativas entre o MPT e a empresa, após uma ação da fiscalização do trabalho que resgatou duas famílias, incluindo crianças e adolescentes, de situação análoga à escravidão em uma plantação de tabaco na zona rural do município de Venâncio Aires.

Pelo acordo, a CTA se compromete a manter uma política de orientação e fiscalização de seus produtores integrados sobre a vedação de quaisquer atividades relativas ao cultivo de tabaco, em todas suas etapas, por crianças e adolescentes menores de 18 anos. O processo de monitoramento da cadeia produtiva deve ser empreendido em 180 dias - no mesmo prazo, a empresa também deve criar uma estrutura de fiscalização permanente de irregularidades junto a seus produtores, com visitas e inspeções no mínimo a cada seis meses em cada unidade de produção.

A companhia também se compromete a notificar o MPT-RS a respeito de qualquer ocorrência de trabalho infantil ou em condições degradantes em propriedades de produtores integrados à cadeia fumageira da empresa. A empresa ainda deverá criar um comitê interno de Direitos Humanos e mecanismos para facilitar a denúncia de casos semelhantes no âmbito interno.