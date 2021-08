Esteio marca para o mês de setembro leilão das quatro áreas ainda disponíveis do condomínio industrial

As quatro áreas do condomínio industrial Esteio do Futuro que ainda estão à venda serão leiloadas no dia 2 de setembro, a partir das 15h. O remate acontecerá em formato online, pelo site da NS Leilões (www.nsleiloes.lel.br) ou presencialmente, na sede da empresa (rua Dom Pedro, 548-A). Os terrenos serão vendidos individualmente, a um preço inicial de R$ 300,00 o metro quadrado, com pagamento de 25% na entrada e saldo em até 23 parcelas mensais e consecutivas.

O condomínio é composto por 19 lotes, que ocupam 20,1 mil m². Deste total, 15 terrenos foram comercializados em leilões anteriores, chegando a valor de venda somado de R$ 5.2 milhões. Entre os ramos de atuação das empresas que adquiriram áreas estão transportes, alimentação animal, inspeções industriais e metalurgia.

Atualmente, estão em andamento as obras de infraestrutura no loca. O investimento é de aproximadamente R$ 3,097 milhões para a execução de terraplenagem dos lotes, construção e pavimentação da rua interna do loteamento, com 20 m de largura, instalação da rede de drenagem, sinalização viária, sistema de abastecimento de água, rede coletora de esgoto sanitário, rede de distribuição de energia e iluminação pública, bacia de amortecimento de águas pluviais e arborização dos passeios e da área verde.