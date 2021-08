Pelotas cria programa para regularização de débitos antigos

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou lei que institui o Programa de Regularização Fiscal RefisPel 2021 "Fique em dia com Pelotas". Com objetivo de permitir a recuperação de créditos tributários e não tributários do município, a norma visa incentivar o pagamento de débitos destas naturezas.

A data de início do programa será estabelecida por decreto, que será publicado nos próximos dias, e prazo de vigência será de dois meses, podendo ser prorrogado pela prefeitura. De acordo com Paula, a lei tem como finalidade permitir que cidadãos e empresas que estão em débito com o Fisco Municipal possam quitar essas pendências, por meio de incentivos, estímulos e descontos.

A prefeita ressalta a preocupação por parte da prefeitura para com a comunidade pelotense durante esse período da pandemia da Covid-19. "Vamos instituir esse programa compreendendo as dificuldades econômicas que a população enfrentou devido à pandemia do coronavírus. Inclusive, aqueles débitos criados a partir de março de 2020, quando teve início esse período, serão tratados de forma diferente, justamente por compreendermos os impactos negativos da doença sobre a vida econômica da cidade", explicou a prefeita.

A lei abrange os créditos decorrentes de débitos do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, relativos a créditos municipais inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2020 e seja decorrente de obrigação própria, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no programa de parcelamento anterior. Vale ressaltar que a adesão ao programa não prejudica o lançamento de créditos posteriores, e também não gera crédito para sujeitos passivos que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais.