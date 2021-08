Trem das Missões retomará passeios no fim de outubro em trajeto por três cidades

Foi lançada, em Santo Ângelo, a segunda edição dos passeios de Maria Fumaça pelo Projeto Trem das Missões, promovido pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), com apoio do Ministério Público Federal e da Rumo Logística, e participação dos municípios de Santo Ângelo, Catuípe e Ijuí. O passeio do trem, com 12 vagões e capacidade de 639 passageiros, tem trajeto de 55 quilômetros pela malha ferroviária dos municípios envolvidos, e será realizado nos dias 23 e 24 e 30 e 31 de outubro, com possibilidade de duas novas datas (26 e 28 de outubro), conforme demanda.

O projeto foi realizado pela primeira vez em 2019 com o mesmo roteiro. O sucesso da primeira edição está tornando possível o segundo passeio a bordo da locomotiva Mallet 204 para este ano. Em 2020, em função da pandemia, o projeto esteve suspenso.

De acordo com Marlon Ilg, a ABPF tem nove roteiros efetivos em diferentes regiões do país e pretende efetivar nas Missões. "O passeio de trem Maria Fumaça resgata a nostalgia dos antigos passeios de trens. O visitante é conduzido a uma experiência única, passando por três cidades importantes", destacou.

A partida será feita da estação da Gare, em Santo Ângelo, às 8h30min e previsão de chegada às 13 horas, em Ijuí. O retorno opcional pode ser via ônibus e o turista ainda pode optar pelo almoço nas etnias de Ijuí.

De Ijuí para Santo Ângelo, o trem parte da Estação Ferroviária às 14h30min, com parada em Catuípe e chegada prevista em Santo Ângelo às 18h30min. Também há a opção de retorno via ônibus. Os passeios nos dois sentidos (Santo Ângelo/Ijuí e vice-versa) custarão R$ 72,00 por pessoa. R$ 92,00 com transporte rodoviário e R$ 137,00 com o almoço temático incluso.