Prefeitura anuncia que grupo assumirá gestão do Hospital de Gramado

O grupo Seferin & Coelho passará a administrar o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. A empresa acertou com a Associação Franciscana de Assistência à Saúde, de Santa Maria (Sefas), entidade mantenedora do hospital, e com a prefeitura, que está à frente da gestão do hospital desde 2016, a aquisição do hospital. O município permanecerá na gestão durante o processo de transição junto ao grupo.

A Seferin & Coelho é uma holding com experiência em gestão de empreendimentos e serviços voltados à saúde e ao bem-estar. O processo de transição no comando do hospital de Gramado ocorrerá de forma planejada e gradual. O planejamento de ações inclui um estudo de diagnóstico para a identificação de áreas a serem aperfeiçoadas de acordo com as demandas e necessidades específicas da região.

A mudança de controle em nada interferirá nos serviços atualmente oferecidos à comunidade, nas modalidades SUS, particular ou por convênio, bem como nos postos de trabalho, que serão preservados. "Chegamos como parceiros comprometidos em entregar para a comunidade de Gramado e região, um serviço de excelência que atendam todas as necessidades de saúde", afirma o sócio-diretor, Claudio Seferin.

O hospital está sob intervenção municipal há cinco anos, uma vez que a Sefas, proprietária do prédio, passava por um momento delicado em função de ter feito grandes investimentos na estrutura. Diante disso, a Sefas encontrou dificuldades em manter com excelência o serviço, que funcionava com 50% dos atendimentos pelo SUS e outros 50% particular e convênios.

O hospital possui 100 leitos com atendimentos em diversas especialidades e possui UTI, é o único de Gramado e referência para 20 municípios da região das Hortênsias.