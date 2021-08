São Leopoldo adere ao programa Cidade Empreendedora

A prefeitura de São Leopoldo oficializou a sua participação no programa Cidade Empreendedora. A iniciativa, elaborada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), será desenvolvida durante dois anos, contando com diversas ações e projetos.

A iniciativa que existe no Rio Grande do Sul desde 2019 já conta com 28 cidades participantes, sendo São Leopoldo a 29ª a aderir. O secretário-geral de Governo, Nelson Spolaor apontou que a adesão a este projeto faz parte da construção para a comemoração do bicentenário da imigração alemã. "Tudo isso que estamos planejando será feito a serviço da comunidade. Esta parceria é estratégica no sentido do que viemos pensando para São Leopoldo, para que em 2024, ano que comemoramos 200 anos da imigração alemã, possamos encontrar um legado inovador na cidade, construindo iniciativas de inovação, tecnologia e infraestrutura.", destacou Spolaor.

O projeto conta com quatro eixos: liderança, desburocratização, compras governamentais e educação financeira, e ambos irão caminhar em conjunto durante todo o processo. Em São Leopoldo, 92% dos empreendimentos existentes fazem parte de micro e pequenas empresas. Dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande (JucisRS), apontam São Leopoldo como oitavo município com maior saldo na constituição de empresas em julho. No primeiro semestre de 2021, foram 2.760 empresas abertas, e 1.010 extintas, totalizando um saldo positivo de 1.750.