Prefeitura e Feevale anunciam projeto para Sapiranga

A prefeitura de Sapiranga anunnicou um projeto de inovação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica, através da parceria com Universidade Feevale. A iniciativa tem a finalidade de apresentar uma proposta de trabalho para a prestação de serviços de assessoria do Feevale Techpark no município. A prestação do serviço tem como intuito atender até 10 empresas em formato de coworking.

De acordo com o departamento de Tecnologia da Informação da prefeitura, o ambiente será sinérgico, onde empresas de base tecnológica possam realizar o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos de forma compartilhada, procurando promover a criação de novas empresas, a geração de emprego e de renda na cidade. O programa tem como objetivo a pré-incubação de empresas, mentoria de empresas já consolidadas, visando seu desenvolvimento e capacitações para as empresas e projetos instalados no espaço.