Rede pública de ensino de Taquara terá volta total às aulas presenciais até a próxima segunda-feira

Até a segunda-feira (16), todas as escolas municipais de Taquara, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, retornam às aulas com 100% dos alunos presenciais. Segundo a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira, alunos com comorbidades, aqueles que apresentem atestados da impossibilidade do ensino presencial e os demais cujos pais optem pela permanência do ensino remoto continuarão recebendo o atendimento on-line.

Segundo Carla, o município já tinha algumas escolas, em especial do interior, que estavam atendendo totalmente presencial, devido o menor número de alunos. "Agora vamos conseguir atender todos os estudantes da zona urbana também. Não teremos mais grupos escalonados. As escolas terão até segunda-feira para ajustar os planos de contingência e iniciar o retorno presencial, algumas instituições de ensino já iniciaram nesta semana as aulas ", ressalta.

A secretária avalia como um momento importante para a educação municipal o retorno presencial às atividades. "Os alunos terão a oportunidade de aprender de forma mais interativa, junto com o professor, sanar as dificuldades do tempo do ensino remoto, onde muitas também não tiveram acesso".