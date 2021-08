Estoque de sangue do HemoPel está 90% abaixo do normal

O Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) está, mais uma vez, com os estoques de sangue em nível crítico, 90% abaixo do necessário do percentual considerado seguro. Todos os tipos de sague são necessários e urgentes. O atendimento para doações é feito de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30min.

O HemoPel é responsável por abastecer três hospitais da cidade - São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa - além de outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha. A queda no número de doações coloca em risco a vida de pessoas que fazem tratamento com sangue e seus derivados, assim como de vítimas de acidentes, ou seja, qualquer pessoa pode precisar de sangue.

Pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, que não tiveram contato com suspeitos ou confirmados para Covid-19, podem doar. Quem teve a doença pode doar 30 dias após ser considerado curado. Depois das vacinas, é necessário esperar alguns dias.

Nos casos da vacina da gripe e da CoronaVac, é possível doar depois de dois dias. Para as demais marcas contra a covid-19, são necessários sete dias de intervalo.