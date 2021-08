Torres recebe selo internacional de destino seguro durante a pandemia

A cidade de Torres recebeu a certificação Safe Travel viagens seguras. O protocolo, criado pela World Travel & Tourism Council (WTTC), estabelece regras a serem cumpridas por empresas, cidades e países a fim de tornar as viagens mais seguras. A certificação é concedida para as cidades que demonstraram possuir um protocolo seguro para a acolhida de turistas, com boas práticas para prevenção ao coronavírus e para impulsionar a retomada do turismo de forma segura.

O selo foi conquistado após a secretaria de Turismo apresentar as ações desenvolvidas pelo Selo Ambiente Limpo e Seguro. A cidade litorânea é a sétima no Brasil a receber a distinção, seguido de Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Lourenço do Sul, Canela e Bento Gonçalves.