Bento Gonçalves recebeu 448,4 mil turistas no primeiro semestre

A secretaria de Turismo de Bento Gonçalves divulgou os números do primeiro semestre no município em relação ao número de visitantes. Com o impacto da pandemia, os meses de março e abril foram de estabelecimentos comerciais fechados, assim como os hotéis abertos, porém com número baixíssimo de hóspedes.

O número total de visitantes no primeiro semestre foi de 448.469. Neste mesmo período de 2020, foram 370.048 visitantes. Os números totais de 2019, sem a pandemia foram de 706.612 visitantes. Mesmo com a liberação de funcionando de até 75% da capacidade dos locais, os números de 2021 ficaram 37% abaixo.

Em relação a ocupação do primeiro semestre, a média ficou em 38,44%. Em 2020, o número foi 21,81% e 2019, 44,61%. A taxa de permanência do visitante em Bento Gonçalves aumentou cerca de 8,5%, saindo de 2,59 dias em 2020 para 2,80 dias em 2021. O portal do turismo obteve 72.483 acessos totalizando 243.216 páginas de conteúdo visualizadas.

Houve mudanças na origem dos visitantes. A maioria segue sendo de gaúchos, com 56,7% (ou 245.281 visitantes), seguido de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, destacou o crescimento de visitantes de outros estados do Brasil. "Percebemos bom crescimento em turistas do RJ, MG, DF, BA e CE, o que demostra a movimentação interna do turismo brasileiro. Com fronteiras fechadas e a permanência do dólar alto, o brasileiro é motivado a viajar por seu país e isso reflete diretamente os nossos números", avaliou.

O perfil de quem visita Bento Gonçalves teve predominância de famílias e casais com filhos 48,69%; casais sem filhos foram 32,34%. e com grupo de amigos 16,32%, praticamente o mesmo perfil de 2019. A maioria dos visitantes afirmou que já tinha visitado a cidade e retornou.

Em relação a visitação das rotas turísticas, o Caminhos de Pedras foi o preferido dos turistas que visitaram a cidade, superando, inclusive, o tradicional Vale dos Vinhedos. "Vemos que mesmo os números estando abaixo no comparativo a 2019, ano sem pandemia, há esperança no setor para manter a retomada constante. O avanço da vacinação no país e a confiança por parte do turista em destinos considerados seguros faz com que o ritmo se mantenha positivo", disse o secretário de Turismo.