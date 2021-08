Associações levam ao Estado proposta de novo hospital

O presidente da Associação de Municípios do Vale do Paranhana (Ampara) e prefeito de Parobé, Diego Picucha, esteve em reunião com a secretária Estadual de Saúde Arita Bergmann. A reunião faz parte da mobilização pela implantação de uma unidade regional que abrigaria diversas especialidades de atendimento de saúde a comunidade, abrangendo as regiões do Paranhana e Vale do Sinos.

O encontro, que também contou com a participação do prefeito de Campo Bom e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) Luciano Orsi e de outras lideranças da região deu sequencia a uma série de encontros que tem unido executivos, legislativos e entidades do Vale dos Sinos e do Paranhana com o propósito de viabilizar a implantação do hospital. A ideia é que a futura instituição possa ofertar a comunidade serviços de múltiplas especialidades de atendimento de saúde, como neurocirurgia, traumatologia e oncologia, além de contar com UTI e emergência pediátrica.

Picucha afirmou para Arita que esse centro regional iria facilitar o atendimento a comunidade, diminuindo ou até eliminando a necessidade de deslocamentos para grandes centros como Porto Alegre ou Canoas para esses atendimentos especializados, como ocorre hoje em dia. "Defendemos a construção de uma instituição de saúde referência para os municípios e que atenda a região para casos de média e alta complexidade, desvinculando as cidades dos atendimentos realizados em outras cidades. Regionalizar a saúde oferece condições de promover ainda mais qualidade de atendimento à população", destacou.

Foram apresentados à secretária estadual de Saúde os dados levantados pelas associações, contendo as necessidades em relação ao atendimento em saúde especializado, com destaque ao represamento histórico de consultas especializadas ofertadas pelo Estado, situação que foi agravada em muito durante a pandemia e que já conta com enormes filas de espera. A secretária colocou à disposição uma equipe para analisar os dados técnicos que foram levantados pelas cidades das duas regiões, estudando propostas de resolução desses problemas.