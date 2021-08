Ação prende 10 pessoas em Canoas e Gravataí por furto de energia

Equipes da RGE executaram, nesta quinta-feira (12), mais uma ação de combate a fraudes e furtos de energia elétrica nas cidades de Canoas e Gravataí. A fiscalização resultou na prisão de 10 pessoas por furto de energia.

Em Canoas, foram cinco ações executadas e nove pessoas presas. No Centro, equipes da RGE identificaram uma ligação direta à rede elétrica que abastecia um estabelecimento comercial. Duas pessoas, identificadas como proprietárias do empreendimento, foram presas. No bairro Estância Velha foi feita uma inspeção em uma hotelaria para cavalos e parque de rodeios. No local foi identificada uma ligação direta no transformador da rede, sem medidor na caixa, que abastecia o hotel. Quatro pessoas foram presas em flagrante.

Ainda em Canoas, uma residência no bairro Rio Branco, uma empresa de consertos de equipamentos eletrônicos no bairro Harmonia e um mercado, no bairro Mato Grande, foram identificados com ligações clandestinas. Três pessoas, uma responsável por cada estabelecimento, foram presas em flagrante por furto de energia. As nove pessoas presas no município não obtiveram benefício da fiança e foram encaminhadas ao sistema prisional.

Já em Gravataí, no bairro Santa Tecla, um estabelecimento comercial foi vistoriado, sendo encontrada uma ligação direta à rede elétrica da RGE que abastecia o local. A irregularidade foi desfeita e uma pessoa foi presa. Neste caso, o proprietário pelo empreendimento foi liberado após pagamento de fiança.

As ligações clandestinas (gatos) e quaisquer outras irregularidades são investigadas permanentemente pela concessionária, através de fiscalização e monitoramento constante. Estas ligações caracterizam furto de energia elétrica, o que é crime. Além disso, qualquer ligação clandestina pode ocasionar acidentes graves com risco à vida, e causar interrupção no fornecimento de energia para uma grande região.