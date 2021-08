Pesquisa em Pelotas tenta relacionar DNA humano com a Covid-19

Teve início neste mês de agosto, no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel), um projeto que visa entender as relações entre o DNA humano e os sintomas da Covid-19. Podem participar da pesquisa voluntários que sejam pacientes oncológicos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ou profissionais da saúde.

O objetivo é investigar modificações no DNA humano relacionadas à infecção pelo coronavírus e aos sintomas da Covid-19. Será feito um questionário e coletada amostra do paciente, através do chamado "método cotonete". A partir daí, será feito diagnóstico do vírus pela técnica de RT-PCR, identificação das variantes genômicas do coronavírus e detecção de modificações relacionadas à doença.

Conforme o pesquisador principal deste projeto, professor Tiago Collares, a pesquisa tem o intuito de elucidar o papel de fatores genéticos do hospedeiro na infecção. "Isso demonstra a importância destas ações para abrir espaço para identificação de indivíduos mais ou menos propensos a contrair a infecção e manifestar formas graves da doença, bem como para estabelecer medidas de gerenciamento, prevenção, tratamento e controle em saúde", destacou.

Alinhado com a importância desse tipo de iniciativa, neste projeto será estabelecido um banco de amostras genômicas (tanto de DNA humano quanto de RNA viral) de pacientes oncológicos usuários do SUS e profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate da Covid-19 no hospital. Elas serão utilizadas em uma moderna plataforma de genômica funcional e estrutural da Unidade de Diagnóstico Molecular Covid-19 UFPel, abrangendo o diagnóstico molecular, a genotipagem de variantes e o sequenciamento de polimorfismos nos genes ace1 e ace2 relacionados a predisposição de entrada do vírus em células humanas.