Lei cria a Rota do Mel na região dos Campos de Cima da Serra

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa aprovou, de forma conclusiva, o projeto de lei que institui a Rota do Mel dos Campos de Cima da Serra. A proposição é de autoria do deputado Zé Nunes, presidente do Colegiado.

Conforme o deputado, a instituição da Rota do Mel dos Campos de Cima da Serra tem como objetivos a promoção do mel da região, como atividade sustentável; o fortalecimento das organizações produtivas dos apicultores e meliponicultores, a promoção do turismo regional e a integração regional dos municípios. A Rota do Mel dos Campos de Cima da Serra será integrada, inicialmente ,pelos municípios de Cambará do Sul, Monte Alegre dos Campos, São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Vacaria e Jaquirana.