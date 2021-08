Relatório apresenta problemas estruturais em prédios da Maesa, em Caxias do Sul

A vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Ioris, conduziu uma reunião virtual para apresentação da primeira etapa do plano de zoneamento de usos do Complexo da Maesa, dentro da perspectiva de identificação dos graus de manutenção, recuperação e restauro, dentre outras medidas. O estudo de 290 páginas, foi apresentado aos integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento do Projeto de Uso e Gestão do Complexo Cultural e Turístico Maesa.

A próxima etapa dos trabalhos tem prazo de conclusão programado para 20 de outubro. Durante este período, o escritório contratado terá uma agenda permanente com os técnicos da secretaria de Planejamento. Na próxima semana será feita uma primeira apresentação do zoneamento e, para o início de setembro, uma prévia das medidas de conservação.

De acordo com o estudo, todos os blocos apresentam problemas na estrutura. Dentre as mais preocupantes estão a infiltração de água em razão da precariedade da cobertura, umidade interna ascendente, fuligem industrial, falta ou dano significativo nas esquadrias, danos aparentes e visíveis no concreto e nas alvenarias, trincas, fissuras e ou rachaduras e intervenção recente que descaracteriza o complexo, além de sujeira comum. Com isso, a prefeitura iniciará um levantamento e orçamento das ações necessárias.

Paula Ioris sinalizou para a compreensão que se tem, agora, da complexidade do trabalho a ser feito para restaurar o local. "Os dados revelam a importância do trabalho conjunto e da transparência na divulgação para que todos tenham a clara noção da responsabilidade com este patrimônio e sua complexidade para um uso racional e que contemple os interesses de todos os segmentos da sociedade", afirmou.