Canoas vai utilizar a Semana Farroupilha como evento teste

A prefeitura de Canoas começou a elaborar o planejamento da Semana Farroupilha, que vai acontecer de 10 a 20 de setembro. Somente participarão vacinados, que tenham feito ao menos uma dose, e testados no dia da participação.

A testagem para Covid-19 será feita na entrada de cada show. Serão 60 camarotes disponíveis, com capacidade máxima de cinco pessoas. A alimentação será entregue nos camarotes.

Segundo o secretário municipal da Cultura, Wolmar Pinheiro Neto, será um evento teste. "Vamos observar, por meio desse teste, como poderemos retomar os eventos públicos presenciais, visto que o setor está sendo duramente afetado pela pandemia, e que emprega 500 mil pessoas, direta e indiretamente, no estado", disse o secretário. O regramento será submetido para avaliação ao governo do Estado e aos prefeitos da região Covid-19 que Canoas integra, que precisam autorizar a realização.

Ao todo, serão 33 shows tradicionalistas distribuídos nas 11 noites, com intervalo de uma hora entre uma atração e outra. A temática deste ano será "Caminhos de Anita". A programação será no modelo híbrido, com apresentações artísticas presenciais e lives programação cultural.