Tramontina ajudará na reforma do hospital de Carlos Barbosa

A parceria entre a Tramontina e o Hospital São Roque, de Carlos Barbosa, vai viabilizar a realização de uma série de melhorias que devem elevar o patamar de atendimento aos pacientes na instituição. Ao todo, serão investidos R$10 milhões até 2027. A Tramontina deve arcar com 50% do orçamento total das obras. Os R$ 5 milhões serão utilizados nas primeiras etapas da reforma, com previsão de conclusão para os próximos meses.

O projeto prevê upgrades na estrutura de Pronto Socorro, na Clínica de Especialidades, além da aquisição de novos equipamentos, ampliando e inovando os recursos tecnológicos. "Em toda a história de 66 anos de trabalho, o Hospital São Roque sempre contou com a parceria fiel da Tramontina. Os caminhos da nossa instituição se cruzam com os da empresa. Essas reformas foram pensadas para valorizar o paciente acima de tudo e transformar o Hospital São Roque em um hub de saúde", descreve Hilton Mancio, superintendente do Tacchini Sistema de Saúde.

No pronto socorro, o hospital vai aumentar em 100% sua estrutura de atendimento de emergências, permitindo prestar assistências a mais de um caso crítico ao mesmo tempo. Além disso, serão criados quatro leitos de estabilização, que terão monitorização intensiva enquanto os pacientes aguardam estabilização e/ou encaminhamento ao outro centro.

Além disso, a reforma também prevê a separação do fluxo de acesso ao hospital. A porta da recepção será utilizada para visitas, cirurgias eletivas ou internações, enquanto a entrada do PS receberá atendimento de consultas conforme classificação de gravidade, separando os atendimentos por sintomas respiratórios ou não-respiratórios.

A farmácia satélite do pronto socorro vai passar a contar com um dispensário eletrônico. A tecnologia armazena os medicamentos e os materiais médicos, que são acessados somente por profissionais autorizados, com o uso de leitor de impressões digitais. Os equipamentos possuem um leitor de código de barras, criando mais uma barreira de segurança.

Também deve ser adquirido um novo equipamento de ressonância magnética, o que deve ampliar o serviço de apoio ao diagnóstico, tanto de pessoas internadas quanto de casos ambulatoriais, evitando o transporte de pacientes a outros municípios.

A obra deve contemplar também uma série de melhorias e ampliações nas salas e nos consultórios das clínicas de especialidades. A reforma incluiu a criação da Clínica da Mulher, com atendimento de ginecologia e obstetrícia de forma diferenciada, inclusive com horários ampliados.