BRF abre vagas de emprego para a planta de Marau

A BRF está recebendo inscrições de candidatos a vagas abertas para Operador de Produção em sua unidade de Marau. Os interessados podem se cadastrar no site da companhia (talents.brf.co) ou ir diretamente até a unidade, nas segundas e quartas-feiras, entre 8h e 11h, para realizar o cadastro. A planta está localizada no km 76 da rodovia ERS-324.

Os candidatos devem portar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Para as vagas de Operador de Produção, podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos com Ensino Fundamental incompleto. Também há oportunidades para pessoas com deficiência. Entre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-transporte, refeitório no local, previdência privada e kit de produtos, além de plano de carreira na empresa.