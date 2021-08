Projeto cultural engloba quatro cidades gaúchas

Estudantes de Erechim, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul e Montenegro estão tendo a oportunidade de aprender sobre produção musical, cinema, criatividade, design e poesia a partir de uma série de ações gratuitas realizadas pelo projeto InterLinguagens. A iniciativa, que está sendo oferecida a alunos da Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Enge começou com 11 videoaulas fechadas para alunos da rede pública.

As masterclasses incluem uma oficina de design com o artista visual Leo Lage, que capacitará os participantes a partir da sua experiência com a produção de cartazes para filmes, capas de discos, livros e diversos outros trabalhos; e um workshop sobre cinema com a equipe do projeto social Câmera Causa, liderada pelos cineastas e professores Gustavo Spolidoro e Lucas Heitor Beal Sant'Anna, que auxiliarão na produção de clipes.

Há ainda uma série de quatro palestras ministradas ao vivo pelo músico Carlos Badia, que são abertas ao público e poderão ser acompanhadas com tradução em Libras pelo canal do YouTube e a página do Facebook do artista, sempre às 20h, durante este mês. O primeiro encontro ocorre nesta sexta-feira (13) e terá como assunto principal a composição e os processos criativos. Nos demais, as temáticas serão produção musical e organização criativa (dia 20), produção cultural e planejamento (dia 24) e criatividade, poesia e música (dia 27).