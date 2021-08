Caxias do Sul pode criar programa de crédito para empresas

Um projeto de lei foi encaminhado para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com o intuito de criar o CredCaxias. O programa foi desenvolvido para auxiliar micro e pequenas empresas, além de microempresários individuais (MEIs), na recuperação pós-pandemia, garantindo ferramentas de gestão, comercialização e marketing. Na viabilização da ação, estão Sebrae e Sicredi, cada qual participando com aporte de R$ 1 milhão, mesmo valor que cabe ao município.

O secretário Élvio Gianni, do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, assinalou que, além do financiamento, os empresários receberão suporte para a gestão dos negócios na forma de oficinas e cursos. "Vamos garantir também capacitação e acompanhamento visando à qualificação do empresariado", reforçou. Toda a qualificação será oferecida gratuitamente pelo Sebrae.

A projeção é de que sejam fechados em torno de 2 mil financiamentos, sendo 1.600 para microempreendedores individuais, 330 para microempresários e 120 para pequenas empresas. O valor máximo liberado será de até R$ 15 mil para MEIs; de R$ 30 mil para microempresas; e até R$ 50 mil para pequenas. Ele também projetou a geração de 200 novos empregos e de R$ 9,2 milhões no PIB.

O secretário Maurício Batista da Silva, de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, destacou a atratividade das taxas de juros, 0,98% ao mês, além da carência de seis meses e mais 30 meses para amortização. Também destacou que os valores fixados poderão sofrer aumentos em caso de demanda elevada. A expectativa é que após aprovação do projeto pela Câmara e sanção do prefeito, as operações se iniciem em duas semanas, o que poderia ocorrer ainda em setembro.