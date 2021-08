Novo Hamburgo terá nova licitação para conclusão do centro esportivo

Com prazo de entrega previsto para dezembro deste ano, o Centro de Iniciação Esportiva (CIE) teve suas obras paralisadas devido a impasse entre construtora e a administração municipal. Para buscar esclarecimentos sobre o assunto, uma comissão da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo reuniu-se com o diretor de Obras Públicas, Paulo Schmidt, e o engenheiro Glênio Guidobono. Conforme Schmidt, devido à quebra de contrato por parte da empresa, a prefeitura deverá realizar um novo processo licitatório para a conclusão da estrutura localizada no Parque do Trabalhador, bairro Rincão.

Até agora foram pagos pouco mais de R$ 1 milhão e a execução está em cerca de 45%. Segundo o engenheiro, desde dezembro do ano passado a contratada estava realizando apenas serviços de seu interesse, deixando a estrutura principal de lado. "Entre março e abril eles receberam uma notificação de multa por atraso de cronograma, porque a empresa não estava realizando nada. Na semana passada, sem aviso prévio, a empresa iniciou um desmonte no local, retirando inclusive estruturas que já haviam sido medidas e pagas pela prefeitura", afirmou.

O diretor esclareceu que o valor adicional de R$ 1,4 milhão solicitado pela empresa era inviável e não teria como ser justificado. O município até poderia utilizar o valor residual do preço estimado, mas isso precisa ser aprovado pela Caixa. O engenheiro reiterou que o setor costuma encaminhar as notas para pagamento o mais rápido possível, pois sabe as necessidades das empresas contratadas receberem com celeridade.

A prefeitura entrou em contato com as demais participantes do processo licitatório, mas não há condições de assumirem com o valor apresentado pela primeira colocada. Em função disso, será feita uma medição final da obra e encaminhada para a Caixa analisar os valores para liberação de uma nova licitação. Também foi enviado pedido de ampliação de prazo junto ao governo federal. Caso a União não aprove, o município deverá aportar os recursos necessários para a finalização do CIE.

Com um investimento de cerca de R$ 2,8 milhões, em uma área total de 3.500 metros quadrados, o CIE está sendo construído com um ginásio multiuso, uma quadra externa e área de apoio. No local, deverão ser praticados cerca de seis modalidades paralímpicas, (judô, tênis de mesa, esgrima de cadeira de rodas, goalball, halterofilismo, voleibol sentado), além de treze modalidades olímpicas (boxe, basquete, atletismo, judô, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica, badminton, levantamento de peso, tênis de mesa, handebol e lutas).