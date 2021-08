Aulas presenciais em Igrejinha serão retomadas a partir da segunda-feira

O retorno das aulas presenciais em Igrejinha está marcado para o dia 16 de agosto, e as escolas retornarão com todos os alunos que optaram pelas aulas presenciais, mantendo o atendimento remoto ao grupo de alunos que optaram por aulas nesta modalidade. O retorno 100% presencial somente será possível devido a medição dos espaços escolares feita pela secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.

Segundo o prefeito, Leandro Horlle, a capacidade de atendimento será ampliada, mas os protocolos sanitários continuam, garantindo espaços seguros e acolhedores. "As escolas de Educação Infantil atendem 12 horas diárias as crianças. Desta forma, ampliaremos a capacidade de atendimento para o máximo possível, de acordo com os novos protocolos do governo estadual", afirmou.