São Leopoldo anuncia investimentos de R$ 37 milhões

A prefeitura de São Leopoldo apresentou os projetos que estão sendo enviados à Câmara de Vereadores para financiamentos nas áreas de modernização administrativa. Estão incluídos projetos de infraestrutura e mobilidade urbana e para a construção do prédio da Segurança Pública, que deve abrigar, entre outros órgãos, a sede da secretaria municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária e da Guarda Civil Municipal.

Com as contas equilibradas e capacidade de investimento, a prefeitura planeja ampliar a pavimentação de ruas e as obras drenagem. Para as obras de drenagem, pavimentação e para as ações de modernização administrativa, o investimento previsto do município é de R$ 30 milhões, captados por financiamento via Caixa Econômica Federal. Já o investimento no prédio da Segurança Pública é da ordem de R$ 7 milhões, a partir de contrato com o Badesul. A autorização das operações de crédito dependem de aprovação legislativa por parte da Câmara de Vereadores.

A apresentação do projeto da nova sede da Segurança Pública coube ao secretário Nestor Schwertner e ao superintendente de Urbanismo, da secretaria-geral de Governo, João Henrique Dias. Para Nestor, existe uma necessidade de melhor estrutura para os serviços. A secretaria conta com 185 servidores, sendo que 160 são servidores da Guarda Municipal, com uma crescente demanda na necessidade de infraestrutura. O prédio usado atualmente pela é alugado e avaliação é que atual estrutura está saturada e não comporta mais a demanda da sociedade.

"A segurança pública é hoje uma das principais preocupações das nossas comunidades, as pessoas querem usufruir de seus direitos com cidadania, com tranquilidade e com segurança", explica o prefeito Ary Vanazzi na justificativa do projeto enviado à Câmara. O projeto da nova sede prevê cinco pavimentos, com área total coberta de 2.411,60 metros quadrados e um terreno disponível de 1.097,10 metros quadrados.

Representando as cooperativas e associações de moradores, o líder comunitário Mauro Nunes defendeu a importância pavimentação e das obras de drenagem, que serão ampliadas no município. "Uma rua calçada significa mais saúde, mais acesso as serviços básicos e melhora as condições de vida", assegurou. Já a vereadora Ana Affonso, presidente da casa legislativa, lembrou que modernização dos sistemas e das tecnologias de gestão significam melhorias não apenas para servidores, mas principalmente para os munícipes que acessam os serviços públicos. "Como representantes, temos que fazer a coisa acontecer", destacou.