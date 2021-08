Feevale abre inscrições para evento em Esteio

Estão abertas as inscrições para o terceiro ciclo de incubação na unidade do Feevale Techpark em Esteio, o último de 2021. A iniciativa prevê a seleção de mais cinco ideias e projetos de negócios que poderão se beneficiar da assessoria de instituição de ensino para se estabelecer e progredir.

Para participar, o interessado deve preencher o formulário de inscrição, disponível no endereço (www.feevale.br/pitch) até as 17h do dia 30 de agosto. Não é necessário ter uma empresa já constituída para participar do processo.

Aseleção das iniciativas se dará através de "pitch", uma apresentação da proposta pelo empreendedor, com duração de seis minutos, a uma banca formada por três avaliadores. O Pitch Night Esteio está agendado para o dia 1 de setembro.